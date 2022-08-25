الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي وإيجاد الحلول لتجاوز الازمة

2022/08/25 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيسَ هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الوضع السياسي في البلاد، وضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “الحلبوسي التقى، اليوم الخميس، رئيسَ هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.

واضاف البيان “بحث اللقاء الوضع السياسي في البلاد، وضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة”.

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