2022/08/25 | 19:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت المحكمة الاتحادية العليا، 08/25/2022، الـ 30 من آب الجاري موعداً للنظر بالدعوى المقدمة...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تحدد 30 آب موعداً للنظر بدعوى حل البرلمان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تحدد 30 آب موعداً للنظر بدعوى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تحدد 30 آب موعداً للنظر بدعوى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).