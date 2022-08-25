العراق والنمسا يبحثان عدد من المواضيع المهمة في الشأن الأمني وتبادل المعلومات

2022/08/25 | 19:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والنمسا التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة وتبادل المعلومات الأمنية في ما يخص المطلوبين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، التقى الملحق الامني لسفارة النمسا فرانس أوبر لاتينر والوفد المرافق له”.

واضاف البيان أن “وكيل الوزارة بحث مع الملحق الأمني النمساوي عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل”.



مبيناً أنه تم خلال اللقاء “بحث التعاون الامني المشترك والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة وتبادل المعلومات الامنية في ما يخص المطلوبين”.

من جانبه اشاد لاتينر بدور القوات الامنية ونجاحاتها في بسط الامن والاستقرار في البلاد.

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