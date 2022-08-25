2022/08/25 | 19:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الخميس، إطلاق المشاريع المدرجة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المياحي في بيان صادر عن مكتبه “نُعلن على بركة الله إطلاق الوجبة الأولى من المشاريع التي تم إدراجها ضمن موازنة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد أن استكملنا متطلبات الإدراج وفق توجيهات وتعليمات وزارة التخطيط”.

وأضاف، أن “المحافظة تعلن بموجب ذلك هذه المشاريع أمام الشركات للتقديم عليها وفق السياقات والآليات القانونية المتبعة، وندعو الشركات الرصينة التي نجحت بتنفيذ المشاريع في واسط إلى التقديم والمنافسة على المشاريع المعلنة بشفافية عالية، وبدون أية مجاملات”.

ولفت إلى أن “المشاريع الجديدة كفيلة بتحسين الواقع الخدمي بشكل كبير جدا، وإحداث نقلة نوعية على المستوى الإعماري في المحافظة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: إطلاق المشاريع بقانون الدعم الطارئ كفيلة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: إطلاق المشاريع بقانون الدعم الطارئ كفيلة بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).