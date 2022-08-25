2022/08/25 | 19:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الخميس، العثور على جثمان شاب في التاسعة عشر من العمر في هيكل بناء على الطريق بين أربيل وكركوك.

وجاء في بيان للمديرية، انها “تلقت اليوم الخميس، بلاغا بوجود جثة في احدى هياكل البناء غير المكتملة على الطريق بين أربيل وكركوك”، لافتا الى ان “فريقا من قسم شرطة مكافحة الاجرام مكتب مكافحة القتل توجه الى مكان تواجد الجثة فورا”.

وأضاف البيان ان “الفريق أجرى تحقيقات اولية اظهرت ان الجثة تعود لشخص يدعى أمين اوميد عبد الكريم ويبلغ من العمر 19 عاما كان قد لفظ انفاسه الاخيرة داخل البناية”.

وأشار البيان إلى أن “الشخص المذكور كان قد فقد أثره منذ عشرة أيام، لافتا الى انه بسبب تشوه الجثة تم إرسالها الى معهد الطب العدلي”.

ونوه البيان إلى أن “الشرطة شرعت في استكمال تحقيقاتها للتوصل للأسباب الحقيقية لوفاة هذا الشخص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقد أثره منذ (10) أيام.. العثور على جثمان شاب في هيكل بناء على الطريق بين أربيل وكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقد أثره منذ (10) أيام.. العثور على جثمان شاب في هيكل بناء على الطريق بين أربيل وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).