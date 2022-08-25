لبنان بلا كهرباء وتنتظر الوقود العراقي

2022/08/25 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الخميس، نفاد مخزون مادة الغاز أويل وتوقف إنتاج الطاقة في البلاد اعتباراً من يوم غد الجمعة.وقال بيان صادر عن المؤسسة تابعه المربد إنه “إزاء الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة، 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل”.وأضافت، أن “ذلك ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة”.

وجدد العراق قبل أيام عقدًا لتزويد الجانب اللبناني بالوقود للعام الثاني على التوالي، لغرض تشغيل محطات الكهرباء اللبناني.ويقضي العقد بتزويد لبنان بمليون طن سنويًا من زيت الوقود العراقي، وتعادل كلفته اكثر من 600 مليون دولار وفق الاسعار العالمية.وتراكم لصالح العراق اكثر من 500 مليون دولار في المصارف اللبنانية مقابل زيت الوقود الذي حصلت عليه لبنان من العراق، في الوقت الذي يتباحث الجانبان لإيجاد سلع وخدمات يقدمها الجانب اللبناني الى العراق مقابل هذه الأموال.

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