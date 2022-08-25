القضاء يحدد موعدا لجلسة مناقشة

2022/08/25 | 19:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية.

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