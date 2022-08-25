من حياة الإمام زين العابدين عليه السلام

2022/08/25 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

شهدت حياة الإمام السجاد عليه السلام

(38هـ ـ 94هـ) محطات كثيرة, سنتعرض لجزء

يسير من حياته الشريفة ونشير إلى محطتين

مهمتين منها:

المحطة الأولى:

المحافظة على الكيان ا

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