التربية تحدد موعد إعلان نتائج الأمتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي

2022/08/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد إعلان نتائج الأمتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن "‏إعلان نتائج الأمتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي، للعام الدراسي 2021- 2022، الدور الاول، سيكون في بداية الأسبوع المقبل".

وبينت أن "اعلان النتائج سيشمل جميع المحافظات".

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