سياسي كردي يتحدث عن الحل الوحيد للأزمة السياسية في العراق

2022/08/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

عد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الخميس، التوافق بانه سيد الموقف بين مختلف القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا انه لاحكومة بدونه.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع المبادرات السياسية وجميع السيناريوهات المختلفة يجب تفعيلها والوصول الى التوافق السياسي وتشكيل حكومة تشارك بها الكتل الكبرى ".

وأضاف أن "استمرار الأزمة السياسية يدفع ضريبته المواطن"، لافتا الى انه "لاحل الا بالتوافق".

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اول امس الثلاثاء، الى مبادرة وجلسة حوار وطني لجميع الاطراف السياسية لحل الازمة الحالية.

وتشهد البلاد موجة تظاهرات لانصار التيار الصدري والاطار التنسيقي في الخضراء وعند اسوارها بين مطالب بحل البرلمان واخر يدعو للحفاظ على شرعية الدولة.

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