المحكمة الاتحادية تحدد موعد عقد جلسة للنظر بالدعوى المقدمة لحل مجلس النواب - عاجل

2022/08/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تحديد موعد عقد جلسة النظر بدعوى حل البرلمان في الثلاثين من الشهر الجاري.وقالت المحكمة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "المحكمة حدد الـ 30 من اب الجاري موعدا لجلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل مجلس النواب".وكانت المحكمة الاتحادية اجلت، في وقت سابق، النظر في الدعوى لحل البرلمان الى 30 من اب الحالي.

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