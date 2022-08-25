2022/08/25 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المالية تعقد اجتماعاً موسعاً لاستكمال مشروع تحديث نظم الإدارة المالية العامة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 19:06

واع/

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