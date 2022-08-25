العراق يشيد بمشروع برتوكول عربي يسهل إجراءات استرداد الأموال المُتأتِّية من الفساد

2022/08/25 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بمشروع البروتوكول العربيِّ المُكمِّل للاتفاقيَّة العربيَّة لمُكافحة الفساد الخاصِّ باسترجاع الأموال المُتأتِّية من الفساد والمُهرَّبة إلى الخارج، مُشيرةً أنَّ ذلك يُمثِّلُ إحدى بوادر الاستجابة لدعوات الهيئة في المحافل الدوليَّة والإقليميَّة ولتوصيات مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة.الهيئة أشارت إلى أنَّ مشروع البروتوكول المُقدَّم من الجمهوريَّة الجزائريَّة الديقراطيَّة لعرضه ضمن جدول أعمال […]

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