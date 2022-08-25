2022/08/25 | 19:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: دعا تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دول العالم لتعزيز جهودها لتلقيح جميع العاملين الصحيين والمسنين ضد كوفيد-19 لمستوى 70 بالمائة من مجموع السكان، وهي الطريقة المثلى للتخلص من الوباء.وأشار تيدروس أدهانوم، إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار جدري القرود وبطء التلقيح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار جدري القرود وبطء التلقيح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).