2022/08/25 | 19:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الإتحادية تحدد موعد عقد جلسة النظر بدعوى حل البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/25 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الإتحادية تحدد موعد عقد جلسة النظر بدعوى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الإتحادية تحدد موعد عقد جلسة النظر بدعوى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).