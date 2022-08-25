بالأرقام.. آثار الغزو الروسي على أوكرانيا بعد 6 أشهر من الحرب

2022/08/25 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما شنت روسيا هجومًا فجر 24 فبراير/شباط على أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق واندفعت القوات الروسية نحو العاصمة كييف، ذهل الغرب وألقت الخطوة بسكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة في حالة من الذعر.

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