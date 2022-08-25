ماكرون في الجزائر في لـ

2022/08/25 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام هدفها "إعادة بناء" العلاقات الثنائية.

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