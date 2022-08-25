شاهد بالفيديو.. بداخلها مسؤول رفيع المستوى.. لحظة سقوط مروحية عراقية في الصحراء

2022/08/25 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _EZtXZJraeo

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