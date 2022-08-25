شاهد بالفيديو.. إنس أم جان؟! ذوو متوفين يذعرون بمقبرة وادي السلام لشيء غريب فاجأهم

2022/08/25 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنس أم جان؟! ذوو متوفين يذعرون بمقبرة وادي السلام لشيء غريب فاجأهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنس أم جان؟! ذوو متوفين يذعرون بمقبرة وادي السلام لشيء غريب فاجأهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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