وزير التجارة: العراق عضواً في مجلس الحبوب العالمي رسميا

2022/08/25 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري، اليوم الخميس ،انضمام العراق لمعاهدة تجارة الحبوب لعام 1955 ليصبح عضوا رسميا في مجلس الحبوب العالمي .وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي وتابعه […]

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