2022/08/25 | 20:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NQkKMZCAvFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة الجربا: ننفي إدعاءات المغرضين بوجود قوة او جرافات والأرض تم بيعها بالكامل لعائلة الضاري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائلة الجربا: ننفي إدعاءات المغرضين بوجود قوة او جرافات والأرض تم بيعها بالكامل لعائلة الضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).