(Wings) تكشف عن سرب جديد من طائرات الدرون

2022/08/25 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة وينغ (Wing) عن مجموعة جديدة من طائراتها بدون طيار (Drones) تتميز بأحجامها المتنوعة لنقل جميع أنواع الحمولة المختلفة.

طائرات بدون طيار جديدة بأنواع مختلفة من (وينغ)

نشر الرئيس التنفيذي للشركة آدم وودروث يوم الخميس مدونة على موقع الشركة، قال فيها أنّهم يقضون الكثير من الوقت في التفكير في كيفية نقل الطرود عبر السماء، وأنّهم يحتاجون لمجموعات متنوعة من المركبات لتلبية أنواع الطلبات المختلفة.

ووضح قائلاً أنّ المركبة المثالية لنقل طن من الحصى هي الشاحنة القلابة وليست سيارة سيدان، والطائرات كذلك، فالطائرة المثالية لحمل زجاجة دواء ليست هي نفسها الأمثل لحمل جالون من الحليب، ويتطلب الأمر طائرة من نوع آخر لحمل الثلاجة.

وقال أنَّ أحد المعايير المهمة التي يجب اتباعها عند هندسة الطائرات بدون طيار الجديدة للتسليم هو أن تكون كتلة البضائع حوالي رُبع كتلة الطائرة، بالإضافة إلى اعتماد التصميمات الجديدة على إلكترونيات الطيران الشائعة، وعناصر نظام الدفع، والمواد.

وأضاف بأنّ التطوّر السريع في تكوينات الطائرات من أساس ثابت، وتكييفها مع مجموعة واسعة من الاستخدامات المتنوعة من توصيل الأغذية والأدوية وغيرها من السلع، يساهم في تحسين سلسلة التوريد والاستجابة للحالات الطارئة.

نقل الصناديق الكبيرة بالطائرات بدون طيار

يجدر الذكر بأنّ الطائرات بدون طيار حالياً لديها قيود على الوزن، لذلك لا يمكن استخدامها لتوصيل كل شيء، حيث أنّ أكبر كتلة يمكن أن تحملها طائرة درون هي 2.7 كغ، مما يجعل الشركات غير قادرةً على تنفيذ الطلبات الكبيرة.

ذكرت شركة وينغ أنّها ستتعامل مع الصناديق الكبيرة دون تحديد أكبر كتلة يمكن حملها، وقال الرئيس التنفيذي أنّ بعض الحالات تتناول لغزاً خاصاً بالديناميكا الهوائية، وفي حالات أخرى يتطلب الأمر حلّ أحجية حمل صندوق كبير في طائرة ليست كبيرة جداً.

وأضاف أيضاً بأنّه نظراً لأنّ هذه التصميمات التصوّرية تهدف إلى الاستفادة من العناصر الأساسية من نظام التشغيل، فإنّه يمكنهم تركيز عمل التصميم الجديد على قائمة أقصر من المهام الجديدة والفريدة من نوعها، علماً بأنّ أساسيات النظام ستبقى كما هي.

وقال أيضاً: ” يمكن أن يكون لدينا طائرات صغيرة لتوصيل الأدوية، وطائرات كبيرة للشحن، وطائرات بعيدة المدى للرحلات اللوجستية، ومنصات تحوم مخصصة للتسليم في المدن.”

إنجازات وينغ في تصميم الطائرات بدون طيار

وصلت الشركة إلى مرحلة حاسمة في تسليم الطائرات بدون طيار في مايو من عام 2021، فقد نجحت في تسليم 100,000 طلبية بفضل الشعبية التي وجدتها في ضواحي أستراليا. وبشكل أكثر تحديدًا، سلمت وينغ 10,000 كوب من القهوة، و1,700 عبوة للوجبات الخفيفة، و1,200 دجاجة مشوية للمستهلكين في لوجان سيتي – أستراليا خلال العام السابق.

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