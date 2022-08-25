2022/08/25 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بريد: لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذه الصفات لا تطبق على ماء...

ظهرت المقالة بصريون يشكون من سوء ماء الاسالة: من أي بالوعة اتيتم به؟ أولاً على المسلة.

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