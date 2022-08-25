قطر تتواصل مع إيران بشأن الاتفاق النووي: نأمل في التوافق

2022/08/25 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا، 08/25/2022، مع...

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