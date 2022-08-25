2022/08/25 | 20:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الوضع السياسي في البلاد، فيما أكدا على ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز الأزمة.

وقال مكتب الحلبوسي، إن “الاخير التقى الفياض وبحث معه الوضع السياسي في البلاد، وضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة”.

وعقب مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تشهد العملية السياسية انسداداً، بدأ باعتراض قوى الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات، تلاها تعطيل جلسات اختيار رئيس الجمهورية من الإطار وبعض المستقلين، وفشل تشكيل “حكومة أغلبية”، من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأمر الذي دفع نواب الكتلة الصدرية إلى الاستقالة من البرلمان، قبل ان يوجه الصدر أنصاره بالاعتصام المفتوح داخل مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد؛ احتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، قابلها اعتصام مفتوح لجماهير الإطار أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، وذلك رداً على دعوات السيد الصدر بحل البرلمان وإعادة الانتخابات بعد مطالبته بتغيير النظام والدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي في البلاد ويؤكدان ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز الأزمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي في البلاد ويؤكدان ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).