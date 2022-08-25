مقال بفورين بوليسي: غياب إدارة بايدن المتعمد عن العراق منح إيران اليد العليا

2022/08/25 | 20:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر سياسة إدارة الرئيس جو بايدن في العراق، مشيرا إلى أن البلد أصبح أقل استقرارًا في عهد الإدارة الجديدة.

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