2022/08/25 | 20:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية والخارجية تناقشان ملف العراقيين بالخارج ممن لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/25 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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