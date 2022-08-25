الإبلاغ عن مليون حالة وفاة جرّاء كوفيد-19 حول العالم بـ2022

2022/08/25 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف يوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن مليون حالة وفاة جرّاء كوفيد-19، في عام 2022.

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