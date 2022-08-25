2022/08/25 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tDvcUPTXHVg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي: هناك تطورات كثيرة حدثت في الأيام الأخيرة والإطار أبلغ الجميع بضرورة الحوار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي: هناك تطورات كثيرة حدثت في الأيام الأخيرة والإطار أبلغ الجميع بضرورة الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).