2022/08/25 | 21:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سيطرت الارتفاعات على أغلب أسواق المال الخليجية والعالمية في جلسة الخميس تزامنا مع اتجاه أنظار المستثمرين لتقييم ما سيصدر من إشارات من مسؤولي البنوك المركزية بفعالية جاكسون هول حول أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.وجاء …

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