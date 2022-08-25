بحث: أزمة نقص الكبريت يمكن أن تضر بقطاع التكنولوجيا الخضراء في العالم

2022/08/25 | 21:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف بحث جديد أن صناعة التكنولوجيا الخضراء قد تواجه "أزمة" بسبب النقص العالمي في الكبريت الناجم عن ابتعاد العالم عن الوقود الأحفوري.ويعتمد حصاد حامض الكبريتيك حاليًا على الوقود الأحفوري الضار بالبيئة، ومع ذلك ، فهو أيضًا عنصر أساسي …

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