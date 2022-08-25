للشهر الخامس على التوالي.. ديالى تحقق الإكتفاء الذاتي بمنتوجات الدواجن

2022/08/25 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت محافظة ديالى الاكتفاء الذاتي من منتوجات الدواجن للشهر الخامس على التوالي.

وقال مصدر محلي، اليوم الخميس، أن “حقول الدواجن في ديالى حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء حيث يصدّر اكثر من 40% من الدواجن الفائض الى بغداد والمحافظات الجنوبية” .



مضيفاً أن “تحقيق الاكتفاء جاء نتيجة عدم اصابة الحقول بالأوبئة الخطيرة التي تهدد الثروة الحيوانية”.

واوضح أن “محافظة ديالى تضم اكثر من / 200 / حقل لتربية الدواجن اغلبها في الخالص وكنعان وقزانية وقره لوس، وهي تؤمن الفي فرصة عمل لابناء المحافظة”.

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