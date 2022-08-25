بنزيما يتوج أفضل لاعب في أوربا وأنشيلوتي المدرب الأفضل في القارة العجوز

2022/08/25 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال الحفل المقام في مدينة إسطنبول التركية، على هامش إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وقدم بنزيما موسما استثنائيا، قاد فيه ريال مدريد، لحصد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة الهداف في البطولتين.

وحصد النجم الفرنسي الجائزة متفوقا على الثنائي، الحارس تيبو كورتوا زميله في النادي الملكي، وكيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي.

وهذه هي أول مرة ينال فيها بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا، علما بأنها انطلقت عام 2011.

وفي الحفل ذاته، حصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جائزة أفضل مدرب في أوروبا.

وتفوق أنشيلوتي على الثنائي بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) ويورجن كلوب (ليفربول)، اللذان وصلا معه إلى القائمة النهائية للجائزة.

وحقق المدرب الإيطالي إنجازا مميزا في الموسم الماضي، بقيادته ريال مدريد لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في بداية الموسم الماضي، قادما من إيفرتون، علما بأنه حصد مع النادي الملكي لقب البطولة الأوربية عام 2014 أيضا.

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