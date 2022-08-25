قرعة سهلة للريال ونارية لبرشلونة ومتوازنة للإنجليز في دوري الأبطال

2022/08/25 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه نتائج قرعة دور المجموعات، في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023، التي اقيمت في مدينة إسطنبول التركية.

نتيجة القرعة

المجموعة الأولى

أياكس

ليفربول

نابولي

رينجرز

المجموعة الثانية

بورتو

أتلتيكو مدريد

ليفركوزن

كلوب بروج

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ

برشلونة

إنتر ميلان

فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

آينتراخت فرانكفورت

توتنهام

سبورتنج لشبونة

مارسيليا

المجموعة الخامسة

ميلان

تشيلسي

سالزبورج

دينامو زغرب

المجموعة السادسة

ريال مدريد

لايبزيج

شاختار دونيتسك

سيلتيك

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي

إشبيلية

دورتموند

كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان

يوفنتوس

بنفيكا

مكابي حيفا

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