الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء فصل الصيف

2022/08/25 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، موعد انتهاء فصل الصيف، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستبقى متذبذبةً بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام المقبلة.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق مازال متأثرا بالمنخفض الموسمي الحراري الذي تشكل على الأراضي الهندية منذ 31 من آيار الماضي ولحد الان"، مبينا أن "درجات الحرارة ستبقى في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام المقبلة".وأضاف، أن "اليومين الماضيين شهدا تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بضمنها المناطق الجنوبية وخاصة في البصرة وميسان واللتين سجلتا 45 درجة مئوية".وتوقع الجابري أن "يطرأ انخفاض واضح في درجات الحرارة نهاية شهر ايلول المقبل إيذاناً بانتهاء فصل الصيف"، لافتا الى أنهُ "نهاية الشهر المقبل ستكون هناك تغيرات مناخية ملحوظة".

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