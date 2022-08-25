رسميا.. “اليويفا” يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

2022/08/25 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2021-2022.

وأقيم الحفل على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا

الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد

جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

المدرب الإيطالي المدرب أريغو ساكي

جائزة أفضل مدرب فريق نسائي في أوروبا

سارينا فيجمان المدير الفني لسيدات إنجلترا

جائزة أفضل مدرب في أوروبا

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

جائزة أفضل لاعبة في أوروبا

أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

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