حجم التجارة البينية بين تركيا والخليج العربي.. منار العبيدي

2022/08/25 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

من المتوقع ان تبلغ حجم التجارة البينية بين تركيا ودول الخليج نهاية السنة الحالية بحدود 19 مليار دولار وبارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة مع السنة الماضية وبارتفاع بلغت نسبت 27% مقارنة مع 2017 ولتصل الى اكثر من 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية

وشهدت هذه التجارة البينية ارتفاعا ملحوظا مع تحسن العلاقات بين بعض دول الخليج وتركيا

وبالرغم من الحجم الهائل لهذه التجارة البينية الا ان العراق الذي يعتبر اقصر طريق بين الخليج ودول تركيا لم يستطع الاستفادة من هذه التجارة وخصوصا في مجال القطاع اللوجستي والنقل نتيجة عدم تفعيل قوانين الترانزيت وعدم انشاء خطوط نقل للربط بين دول الخليح والحدود التركية والتي لو انشئت لبلغت فوائد العراق كبيرة نتيجة استخدام هذا المرر لنقل اغلب البضائع المتبادلة بين الطرفين

وبالرغم من امتلاك العراق لكل الموارد التي تمكنه لانتاج وصناعة جزء كبير مما تصدره وتستورده هذه الدول لبعضها الا ان العراق نتيجة عدم وجود المشاريع الاستراتيجية وتحديدا في قطاع البتروكيمياويات ومواد البناء والصناعات الخشبية والغذائية لم يستطع ان يكون لاعبا مهما وان يكون بديلا لاحتياجات دول الخلييج من تركيا واحتياجات تركيا من دول الخليج

وبلغت مجمل الصادرات التركية الى الخليج خلال السنوات الخمس الماضية بحدود 40 مليار دولار امريكي بالمقابل بلغت استيرادات تركيا من دول الخليج بحدود 40 مليار دولار امريكي

هذا التبادل التجاري الكبير كان يمكن للعراق ان يكون لاعبا اساسيا سواء في خطوط النقل او في تصنيع المنتوجات المستوردة بين الجهتين الا ان ضعف الادارة وغياب الرؤية حال دون ان يكون العراق سوى متفرجا على حجم البضائع المستوردة بين تلك الدول

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