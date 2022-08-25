وزير المالية يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث نظم الادارة المالية IFMIS .

2022/08/25 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير المالية وكالة السيد احسان عبد الجبار ، اليوم الخميس 25 آب 2022 ، اجتماعاً موسعا لإستكمال مراحل إعداد مشروع تحديث نظم الادارة المالية العامة IFMIS ، بمشاركة اعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع ورئيس فريق ادارة المشروع PMT ، والشركة الاستشارية AARC لعقد ICC ، بحضور وكيل الوزارة ومدراء الدوائر المعنية بتنفيذ المشروع.

جرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المتعلقة بعمل المشروع من حيث دراسة السوق والمخاطر المحتملة ، فضلا عن المصادقة على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع ، اضافة الى مناقشة عوامل استراتيجية نجاح مشروع افمس (𝗜𝗙𝗠𝗜𝗦 ) ، وتوفير كافة السبل ضمن جهود استكماله على النحو الذي يضمن سلامته من مختلف المخاطر الاستراتيجية المحتملة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة اسس تنفيذ رقمنة الادارة المالية 𝗣𝗙𝗠 المتضمن تنفيذ المرحلة الاولى من نظام الادارة المالية المتكامل ، و تقديم طرق عمل جديدة يتم تنفيذها عبر ادوات وممارسات جديدة ، اضافة الى دمج وتبسيط عمليات الادارة المالية العامة ، فضلا عن تعزيز التخطيط الاستراتيجي والاستخدام الامثل للموارد المالية.

وقال وزير المالية ” ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق حزمة من الأهداف اهمها الانضباط المالي والحد من الأخطاء ، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية ، اضافة الى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن كافة المعلومات المالية الحكومية التي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية ، مشيرا الى رفع مستوى الشفافية المالية والمتابعة والرقابة والمساءلة المالية ، فضلا عن زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية .

ويُعد نظام 𝗜𝗙𝗠𝗜𝗦 وسيلة للربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوى على كافة وظائف الادارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى كافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجى انتهاءاً بمرحلة المحاسبة وتقديم الحسابات الختامية.

وتأتي عملية تطبيق النظام في اطار متبنيات مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي المتمثل بالورقة البيضاء ، وبهدف التحول نحو الادارة المالية والمحاسبية المتكاملة التي تنسجم مع البرامج والأنظمة المعتمدة عالميا.

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