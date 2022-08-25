2022/08/25 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رجح باحثون إسرائيليون أن دواء شركة “فايزر” للعلاج من “كوفيد-19” الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، قد يكون ذا فائدة ضئيلة أو معدومة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما.ومع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحثون اسرائيليون يشككون في فاعلية دواء شركة فايزر للعلاج من كورونا المركز الخبري الوطني.

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