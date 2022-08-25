2022/08/25 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الحفل المقام في مدينة أسطنبول التركية.ونال بنزيمة الجائزة لأول مرة في مسيرته بعد موسمه الاستثنائي مع الميرينجي، الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا المركز الخبري الوطني.

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