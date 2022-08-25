2022/08/25 | 21:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام: البريطانيون يرفضون رعاية اللاجئين الأوكرانيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/25 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: البريطانيون يرفضون رعاية اللاجئين الأوكرانيين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: البريطانيون يرفضون رعاية اللاجئين الأوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).