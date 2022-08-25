بنزيمة يفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب

2022/08/25 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوفئ الفرنسي كريم بنزيمة على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي "ويفا" لكرة القدم لأفضل لاعب.

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