2022/08/25 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تسجل مستشفيات ومراكز الصحة العامة في ديالى بشكل يكاد يكون يوميا إصابات بلدغات عقارب...

ظهرت المقالة الجفاف والبيئة الحارة تدفع الأفاعي والعقارب الى مهاجمة أهالي الأرياف بالعراق أولاً على المسلة.

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