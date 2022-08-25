الدعوة الإسلامية والعصائب يؤكدان عمق العلاقة وتعزيز المواقف الموحدة

2022/08/25 | 21:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد حزب الدعوة الإسلامية، 08/25/2022، عمق العلاقة مع حركة عصائب اهل الحق والمواقف الموحدة...

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