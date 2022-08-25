شاهد بالفيديو.. الفنان إبراهيم تاتلسس وابنته يتعرضان لحادث سير

2022/08/25 | 21:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان إبراهيم تاتلسس وابنته يتعرضان لحادث سير) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: U3tTo6rhOio
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان إبراهيم تاتلسس وابنته يتعرضان لحادث سير) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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