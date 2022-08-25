محمد بن زايد يصل إلى أثينا.. وقرقاش يُعلق على

2022/08/25 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الخميس، على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى العاصمة اليونانية أثينا، واصفا الزيارة بأنها تأتي في إطار "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

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