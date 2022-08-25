فرق الدفاع تسيطر على حريق اندلع في سوق الشورجة وسط بغداد

2022/08/25 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / سيطرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، على حريق اندلع في عدد من المحال التجارية في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.وعلمت إيرث نيوز من مصدر أمني، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق محلات الشورجة، فيمت تجري الآن عمليات التبريد”.

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