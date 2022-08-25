2022/08/25 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 75iL50ep2sU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار تظاهرات المعتصمين في المنطقة الخضراء | مراسل الرشيد عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار تظاهرات المعتصمين في المنطقة الخضراء | مراسل الرشيد عمار غسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).