بنزيمة يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

2022/08/25 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الخميس، بدوره على جائزة أفضل مدرب في أوروبا.

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