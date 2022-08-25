بعد خطوة قطرية.. السعودية تتعهد باستثمارات في باكستان

2022/08/25 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم يقدم التقرير الموجز تفاصيل حول ما إذا كان التمويل سيرسل على شكل مساعدة مباشرة لمشروعات أم بإيداع في احتياطيات باكستان لمساعدتها في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.

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